Bauarbeiten im ehemaligen Gemeindezentrum laufen: Im April übersiedelte die Marktgemeinde Pöggstall mit ihren Amtsräumen ins Schloss Rogendorf. Dadurch wurden einige Flächen im bisherigen Gemeindezentrum frei. Jetzt erweitert hier Zahnarzt Maximilian Hofbauer seine Ordination und will hier auch ein „modernstes Praxiskonzept“ umsetzen.

Maximilian Hofbauer | Reiner

Vor fünf Jahren hat er die Ordination von Helga Buchegger am gleichen Standort übernommen, nun soll eine „zeitgemäße, moderne Ordination entstehen“, betont Hofbauer. Daher sei die Erweiterung um rund

60 m nötig geworden. „Die Zahnheilkunde geht immer mehr in Richtung Prophylaxe, mittlerweile haben wir eine zweite Assistentin eingestellt. Der Schwerpunkt wird auch in Richtung Kieferchirurgie und 3D-Röntgen gehen. Es kommt hier eine komplett neue Infrastruktur.“ Außerdem neu: Der gesamte Bereich ist barrierefrei erreichbar.

Um diese Maßnahmen umzusetzen, mietete der Zahnarzt von der Marktgemeinde Pöggstall den ehemaligen Sitzungs- und Trauungssaal an.

Straßhofer: "Eine Wohnung bereits vermietet"

Es ist aber auch in den anderen Bereich dieses Gebäudes Bewegung gekommen. „Von zwei Wohnungen im ersten Stock ist eine bereits vermietet, die zweite noch frei“, erklärt VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer. In die ehemaligen barrierefreien Amtsräume im Erdgeschoß ist der Landesverband für „Urlaub am Bauernhof“ übersiedelt. Zufrieden zeigt sich die Bürgermeisterin, „dass sich hier etwas bewegt“.

Keine Veränderungen gab es bei der Praxis des Gemeindearztes Franz Wurzer, der NÖ Versicherung, des Maschinenringes sowie der Steuerberatungskanzlei Röster. Unverändert blieb auch alles im Untergeschoß.