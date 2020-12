Der Bezirk Melk hat sein erstes wirtschaftliches Lockdown-Opfer in der Sparte Handel. Michael Ertl von Ertl-Jeans wird seinen zweiten Standort in Pöggstall nach dem Lockdown nicht mehr aufsperren. Weiterhin erhalten bleibt seine Filiale in Zwettl.

Obwohl er die Miete in Pöggstall bereits bis Ende 2021 bezahlt habe, ziehe er jetzt den Schlussstrich, er habe die "Schnauze voll". Einen Schuldigen für das abrupte Ende in Pöggstall hat Ertl ebenso bereits gefunden: "Meine Expansions-Lust auf unternehmerische Abenteuer in einer Zeit, wo willkürliche Aktionen der Bundesregierung, und vorübergehende Entmündigungen von Unternehmern auf der Tagesordnung stehen, ist mir gründlich vergangen."

Michael Ertl hat in Pöggstall bereits mit dem Ausräumen der Ware begonnen. privat

Gegenüber der NÖN ist Ertl wichtig zu betonen, dass sein Unternehmen schuldenfrei sei: "Ich habe großes Glück, dass ich Entscheidungsfreiheit habe." So war es auch nie geplant, beide Geschäfte auf Dauer selbst zu betreiben. Am Standort in Pöggstall hat Ertl bereits mit dem Ausräumen der Ware begonnen.