Monatelang suchte der Betreiber von Ertl Jeans in Pöggstall, Michael Ertl, eine Mitarbeiterin für sein Geschäft. Jetzt wirft er bei der Suche das Handtuch und schließt den Standort Pöggstall. Dieses Mal für immer, wie Ertl gegenüber der NÖN betont. „Ich habe probiert, in Pöggstall am Vormittag und in Zwettl am Nachmittag zu öffnen. In Pöggstall ist mir dabei der Umsatz komplett weggebrochen. Ich kann mich leider nicht zerteilen“, erzählt Ertl.

Bereits Ende des Jahres 2020 kündigte Ertl die Schließung in Pöggstall an, machte dann aber weiter. Damals gab Ertl der Bundesregierung und ihren „willkürlichen Corona-Maßnahmen“ die Schuld. Da die Miete bereits bis Ende 2021 bezahlt war, gab Ertl dem Standort im Frühjahr noch eine Chance, dafür wurde aber der Standort in Zwettl geschlossen. Dieser ist nun seit Ende Juli wieder geöffnet und wird in Zukunft der einzige Standort bleiben. Die Filiale in Pöggstall wird mit 31. August endgültig geschlossen.