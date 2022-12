Gottfried Grossinger: Das wandelnde Lexikon

Von Beginn an war Gottfried Grossinger federführend bei diesem Projekt. „Ich habe schon in jungen Jahren gerne gesammelt und den Entschluss gefasst, da muss in Pöggstall was geschehen. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit konnte die Gemeinde ins Boot geholt werden.“ Der Standort dieses Gemeindearchivs ist in der Mittelschule Pöggstall.

Ein Leuchten strahlt in seinen Augen, wenn er von den Exponaten erzählt, die nur auszugsweise angeführt werden sollen: Verwaltungsakte aus der Gemeindeverwaltung ab circa 1950 – interessante Nachlässe von Pöggstaller Bewohnern – umfassende Fotosammlung mit mehr als 1.000 Exponaten in digitaler und analoger Form von Mitmenschen, Gebäuden und alten Ansichten – Klassenbücher ab 1880 von den Schulen in Pöggstall, Neukirchen und Weinling – Interviews auf Film von bereits verstorbenen Mitbürgern.

Natürlich nimmt diese Arbeit viele ungezählte Stunden in Anspruch. „Ich suche stetig nach neuen Zeit- und Fotodokumenten von früher“, betont der Archivar. Er gibt aus diesen Dokumenten auch gerne Auskunft an engste Verwandte von Verstorbenen, die hier Ahnenforschung betreiben können. Sein Motto: „Nur wer Vergangenheit versteht, kann Zukunft gestalten.“

Dazu startet er im Jänner 2023 einen Workshop. „Interessante Details von Geschehnissen und Ereignissen von damals, die Erlebnisse unserer Vorfahren sind auch ein Teil von uns“, meint dazu Archivar Gottfried Grossinger. „Im Gemeindearchiv liegen interessante und zum Teil unveröffentlichte geschichtliche Quellen auf.“

