Henry-Laden & Team Österreich Tafel: Niemand soll hungern

Die derzeitigen Verhältnisse spüren auch die Klienten und Verantwortlichen von Team Österreich Tafel in Pöggstall. Seit März 2010 sorgen sich rund 30 Mitarbeiter des Roten Kreuzes um Anna Neuninger für rund 86 Haushalte mit 168 Angehörigen um das Wohl jener Menschen in unserer Gesellschaft, denen es nicht so gut geht.

Auf die derzeitige Situation angesprochen, meint Neuninger: „Wir liegen im Trend wie auch anderswo“, aber so Neuninger weiter: „Es braucht niemand von den Klienten Hunger zu leiden. Wir spüren, dass die gespendeten Waren weniger werden. Die Tendenz ist derzeit steigend, obwohl die 19 Geschäfte nach wie vor diese Aktion sehr gut unterstützen.“

Eines stellt Anna Neuninger aber klar: „Es bekommen alle Klienten etwas, zwar etwas weniger als früher, weil einfach nicht so viel an Waren da ist. Trotzdem sind wir halbwegs im guten Bereich, dank der Mithilfe der Geschäfte. Am Samstag fahren wir zum Beispiel 175 Kilometer um die Produkte, großteils Lebensmittel, einzusammeln.“

Das Rote Kreuz in Pöggstall betreibt einen Henry-Laden (Second-Hand-Boutique). Auch hier zieht Neuninger mit einigen engagierten Mitarbeiterinnen die Fäden. „Die Corona-Pandemie wurde hier gespürt, es gab in jeder Hinsicht Einbußen. Mittlerweile kommen die Stammkunden immer wieder, das reichliche Angebot wird angenommen“, so das Team.

Die Öffnungszeiten sind Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

