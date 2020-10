Am vergangenen Freitag verlor eine junge Familie in Pöggstall binnen Stunden alles, was sie sich über Jahre aufgebaut hatten. Ein Brand zerstörte ihr Wohnhaus in Pöggstall zur Gänze (die NÖN berichtete).

Auf den Schock der Katastrophe folgte in Pöggstall aber sofort Solidarität: Im Apartment des Schlosses Pöggstall machten Martin Funder und Gerhard Hackl vom Restaurant „Rogendorf“ und die Marktgemeinde umgehend Platz für die Drei. Das Rote Kreuz stellte ihnen Kleidung zur Verfügung. Der Verein „Hilfe im eigenen Land“ startete einen Spendenaufruf, um den jungen Pöggstallern in dieser schweren Zeit unter die Arme zu greifen.