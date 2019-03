Zehn Gastro-Interessenten bekundeten in den vergangenen Monaten Interesse an den Räumlichkeiten des Schlossrestaurants s‘Rondell. Wie von der NÖN berichtet, wurde Ende November der Vertrag mit dem bestehenden Wirten Klaus Schmutz aufgelöst. Aufgrund des Umfanges – ein Pächter müsste das gesamte Schloss versorgen – änderte die Gemeinde das Konzept. So bestand die Möglichkeit, das Lokal im Rondell gesondert zu mieten. Der Veranstaltungsbereich könnte künftig auch von Gastro-Caterings gemietet werden. „Erster Ansprechpartner bleibt aber der Mieter des s‘Rondell“, bekräftigt Straßhofer.

Mit dem geänderten Konzept zeigte sich die Ortschefin zuversichtlich, bis zum Start der Tourismussaison Anfang April einen Pächter zu finden. Eine Zuversicht, die belohnt wurde.

Vergangene Woche vermeldete die Gemeinde, dass künftig der gebürtige Gutenbrunner Ronnie Schütz das s‘Rondell bewirten wird. Der Waldviertler war zuletzt in der Wiener Gastroszene sehr aktiv.

Gastronom kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Neben der Theaterkantine im Schauspielhaus war der einstige Summerstage-Geschäftsführer in der Krieau für die Gastronomie bei WM, Sommerkino und anderen Großereignissen verantwortlich. Der Weg zurück in die Heimat hat persönliche Gründe, wie er betont: „Ich will nach Hause. Wien hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich fühle mich im Waldviertel wohl und möchte etwas zurückgeben.“

Gastronomisch möchte er die Bedürfnisse der Pöggstaller befriedigen, sich dabei aber auch von der Masse abheben. So wird es neben der klassischen Hausmannskost auch Dry-Aged-Beef oder Dry-Aged-Pork geben. Der Eventplaner will das Schloss aber keinesfalls nur gastronomisch, sondern auch veranstaltungstechnisch beleben. „Ich habe viele Events geplant, die ich in der nächsten Zeit vorstellen werde. Die Gastronomie steht aber an erster Stelle“, befindet sich Schütz derzeit in der Planungsphase.

Vonseiten der Gemeinde zeigt sich Straßhofer erleichtert, das Schloss rechtzeitig zum Frühlingsstart gastronomisch bespielen zu können.