Noch keinen Erfolg brachte die Suche nach einem neuen Mieter für das Restaurant „s‘Rondell“ im Schloss Pöggstall. Wie von der NÖN berichtet, zog Pächter Klaus Schmutz Ende November nach massiven Umsatzeinbrüchen nach der Landesausstellung die Konsequenzen und stieg aus dem Pachtvertrag aus.

Zuletzt warb die Gemeinde auch auf der Online-Plattform „Willhaben“ für das Restaurant. Optimistisch, bald einen Nachfolger zu finden, zeigt sich VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer. So soll es bereits einige Vorgespräche mit potenziellen Interessenten gegeben haben. Die Wirte dürften dabei aber allesamt nicht aus der Region stammen.

„Wenn ein Wirt ein gut gehendes Lokal in der Region hat, will er sich mit einem zweiten nicht verzetteln. Das Hauptproblem der Wirte bleibt aber die Personalnot in der Gastronomie“, kennt Straßhofer dafür die Gründe.

Bis zum Saisonstart im März ist die Ortschefin aber zuversichtlich, dass sich ein geeigneter Pächter findet: „Beim Frühjahrsstart haben wir einen Wirten.“