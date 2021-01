Die alljährliche Tradition des Sternsingens konnte auch in dieser Saison – erstmalig – während einer Pandemie abgehalten werden. Zwar war es nicht möglich, den Chor zu einer guten Jause einzuhalten, trotzdem verkündeten auch heuer viele Kinder unter Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen die frohe Botschaft.

Trotz widriger Umstände trauten sich viele Kinder, vor den Haustüren zu singen. Reiner

In der Pfarre Pöggstall starteten bereits am 28. Dezember zwei von insgesamt acht Gruppen, um von der Geburt des Herrn zu berichten und um den Segen für das neue Jahr zu bringen. Besonders in solchen Zeiten als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht, und um Menschen in den Armutsregionen der Welt zu unterstützen.

Ebenso vorschriftsgemäß verhielten sich zwei Sternsingergruppen der Pfarre Raxendorf. Jeweils zwei Tage, am 3. und am 6. Jänner, traf man die Gruppen vor der eigenen Haustüre. Der Erlös der Aktion soll an Menschen, die unter Armut leiden, gespendet werden.

Auch nächstes Jahr werden die Sternsinger wieder anklopfen, dann vielleicht ohne Maske.