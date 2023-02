Reportage im Winterdienst: Mit Splitt und Salz gegen Schnee und Eis

Am Anfang stand das Angebot von Straßenmeister Günter Ableitinger (Pöggstall), ob ein NÖN-Mitarbeiter nicht einmal am Beifahrersitz eines Streufahrzeuges bei der Schneeräumung Platz nehmen will, um live bei diesen Arbeiten dabei zu sein. Natürlich wurde dieses Angebot gerne angenommen und zuletzt konnte dieses Vorhaben endlich durchgeführt werden.

Vergangenen Freitag war es soweit - gegen 17 Uhr ging die Fahrt mit einem 360 PS starken Fahrzeug, ausgerüstet mit Schneepflug und Streuwagen, los. Der Lenker, Thomas Stöcklhuber, steuerte den Lkw auf der B216 und B36 nach Laimbach, die Straße war nass und es war fast kein Schnee in Sicht. Dies dauerte nicht lange, denn von Laimbach ging es nach Ulrichschlag, Martinsberg und Gutenbrunn. Von Höhenmeter zu Höhenmeter stieg die Schneehöhe, der Wind blies stark, die Sicht wurde schlechter, aber dafür erwartete die beiden eine Traumlandschaft.

Lenken die Geschicke der Straßenmeisterei Pöggstall: Günter Ableitinger (rechts) und sein Vize Gerald Wagesreiter. Foto: NOEN

Mit dem Schneepflug durch das Weitental

Ruhig und überlegt steuerte Stöcklhuber das Streufahrzeug in kleinere und größere Orte. Teilweise wurde die Fahrspur gleich hinter dem Fahrzeug wieder zugeweht. Knapp vor Bärnkopf wurde dann umgedreht und langsam, aber sicher, der Rückweg in das Tal angetreten. Hier wurde der Schneefall stärker und gegen 20.30 Uhr landete man im sicheren Stützpunkt, wo der Lenker noch einige Arbeiten für den nächsten Tag durchführte.

Tags darauf war um 2.30 Uhr Tagwache für einen anderen Lenker und den NÖN-Mitarbeiter. Mit Schneepflug und Salzlösung führte der Weg, bei besseren und ruhigeren Verhältnissen, durchs Weitental bis nach Weitenegg und dann in den Raum Raxendorf, wo Haupt- und Nebenstraße sowie Ortschaften „gesalzen“ wurden. Besonders geräuscharm lenkte Benjamin Schmidt den Schneepflug samt Streugut durch Ortschaften. „Man will ja nicht unnötigen Lärm erzeugen“, erklärt Schmidt.

Fazit der Fahrten: Hier sind Bedienstete der Straßenmeisterei am Werk, die ihr Handwerk verstehen, kompetent, bestens geschult und ausgerüstet, sehr zum Wohle der Autofahrer. Außerdem gab es als Draufgabe noch eine Fahrt durch die schöne Winterlandschaft im südlichen Waldviertel.

Straßenmeister Günter Ableitinger konnte noch mit einigen Zahlen und Fakten aufwarten. Absoluten Vorrang bei der Streuung und Schneeräumung hat das Hölltal im Zuge der B36 mit seiner rund zehnprozentigen Steigung. Hier rollt teilweise 20 Prozent Schwerverkehr vom Waldviertel zur Donau. Herausfordernd sind auch etliche Klimazonen, reicht doch der betreute Bereich von der Donau in Weitenegg bis nach Bärnkopf im Bezirk Zwettl. Weitere Hotspots sind das Os tronggebiet und Braunegg. Abschließend erklärt Ableitinger: „Wir sind im Schichtbetrieb 24 Stunden einsatzbereit, es gibt einen exakten Räum- und Streuplan und unser Streckendienst ist ab zwei Uhr bis einschließlich 22 Uhr unterwegs. Eine besondere Herausforderung kommt manchmal dazu, wenn plötzlich Regen einsetzt.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.