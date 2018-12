Knapp drei Monate vor der Eröffnung der Landesausstellung 2017 übernahm Geschäftsführer Klaus Schmutz mit seinem Sohn Tobias Puschacher das „s‘Rondell“ im Schloss Pöggstall. Anfangs gab sich der gebürtige Nöchlinger zuversichtlich, die Gastronomie auch nach dem Ende der Landesausstellung am Leben zu erhalten. „Ehrlich gesagt, war ich der Meinung, dass ich nach der Ausstellung wieder zusperren kann. Aber inzwischen haben wir schon jede Menge Buchungen,“ sagte Schmutz noch im vergangenen Herbst zur NÖN.

In den letzten Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass sich die Befürchtungen von Schmutz aber bewahrheiten werden. Jetzt bestätigt Schmutz gegenüber der NÖN die Schließung seines Lokals mit Ende November – ursprünglich war Ende Dezember geplant. „Wir haben einfach zu wenig Geschäft. Der Umsatz ist seit dem Ende der Landesausstellung um 70 Prozent eingebrochen. Es ist einfach zu abgelegen“, gibt sich Schmutz geknickt.

Zwar wäre der Vertrag mit der Marktgemeinde Pöggstall als Vermieter noch ein Jahr gelaufen, man habe sich, meint Schmutz, aber auf eine einvernehmliche vorzeitige Auflösung des Pachtvertrages entschieden.

Schmutz selbst betont, dass es derzeit keinen Nachmieter gibt. Er selbst wolle sich in den nächsten Wochen Gedanken über seine Zukunft machen, die Rückkehr in die Gastronomie schließt er dabei aber aus.

Von der Schließung des Restaurants „s‘Rondell“ will VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer erst vergangenen Donnerstag erfahren haben. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und mir persönlich tut die Schließung natürlich leid. Wir haben die Landesausstellung sehr gut gemeistert“, betont Straßhofer. Sie erklärt aber auch, dass es in früheren Jahren auch keinen Ganztagesbetrieb des Restaurants gab: „Da war in der Zeit von Ende Oktober bis Ende April geschlossen.“ Generell ist Straßhofer aber bestrebt, einen Wirt für den Ganzjahresbetrieb zu finden. Laut ihr gibt es bereits Gespräche mit drei Interessenten.