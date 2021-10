Vorbilder sind wichtig. Das hat auch Svenja Reithner erkannt. In ihrem Buch „Zwischen den Zeilen des Lebens“ erzählt die Pögg stallerin in 17 Kurzgeschichten von ihren Einsichten und Erfahrungen mit ihrem Mentor. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Texte veranstaltete sie am Mittwoch, 29. September, eine Online-Lesung mit einem Workshop zum Thema.

Mit der Veröffentlichung ihres Buches gehe für die Mentaltrainerin ein Traum in Erfüllung. „Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Dabei habe ich aber eher an einen Roman gedacht, Kurzgeschichten waren mir immer ein Graus“, lacht Reithner. Den Startschuss für ihre Schriftstellerkarriere habe schließlich eine Kurzgeschichte gesetzt, die die Mentaltrainerin auf der Plattform „storyone“ verfasst habe.

Schicksal habe sie und ihren Mentor vereint

„Schon beim Verfassen der ersten Kurzgeschichte habe ich überlegt, was das Thema der nächsten sein sollte. Die Erfahrungen mit meinem Mentor sind mir da sofort eingefallen“, erzählt die Pöggstallerin gegenüber der NÖN. Das Schicksal habe Reithner mit ihrem Mentor zusammengebracht. „Ich wollte eigentlich eine Nachricht an ein Literaturinstitut schreiben. Durch einen merkwürdigen Zufall landete die Mail aber im Postfach eines Schriftstellers, meines späteren Mentors“, berichtet die frisch gebackene Autorin.

„Zwischen den Zeilen des Lebens“ habe ihr die Freude am Schreiben eröffnet. Daher sei bereits ein weiteres Buch in Planung, das im November erscheinen soll. Thema sei diesmal das Lachen. „Lachen kann jeder lernen und immer machen. Ich will zeigen, dass Lachen wichtig ist und nicht ‚unseriös‘, wie es manchmal abgestempelt wird“, sagt Reithner.