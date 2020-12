Eine musikalische Maus sorgt – wenn nicht gerade ein Virus die Welt lahm legt – für ein volles Haus: Karten für die beliebten Mitmachkonzerte um Mäuschen Max sind schnell vergriffen. Das Coronavirus zwingt das Ensemble hinter dem erfolgreichen Format für Kinder zur Absage sämtlicher Auftritte.

Zu den Instrumenten greift das Paar Christina Foramitti und Peter Groißböck aber auch, wenn sie nicht auf der Bühne stehen: Vier Wochen lang tüftelten sie an Videos um Mäuschen Max, die jetzt – kostenlos – im Rahmen eines Online-Adventkalenders Tag für Tag veröffentlicht werden.

„Wir haben die Zeit genutzt und unterschiedliche Inhalte aufgenommen: Lieder zum Mitsingen, Geschichten und Gedichte oder auch Bastelideen für die Kleinen, die sie zu Weihnachten an ihre Familien verschenken können“, berichtet Groißböck, der zuletzt im Vorjahr auf der Bühne der Melker Sommerspiele stand. Die Videos nahm die Familie allesamt in ihrem Haus in Pöggstall auf. Foramitti erstellte das Konzept, dann wurde gefilmt, Groißböck kümmerte sich anschließend um den Schnitt. Pünktlich am 30. November waren 23 Videos fertig, jenes für den Heiligen Abend entstehe laut dem Musiker momentan noch.

Dass Mäuschen Max nicht nur „live“ verzaubert, zeige das viele positive Feedback. „Unser erstes Video wurde innerhalb von 24 Stunden 1.100 Mal angesehen, das ist megamäßig!“, strahlt er. Zudem bekomme das Paar Fotos und Videos geschickt, die kleine Fans zuhause zu Mäuschen Max tanzen zeigen. „Schön, wenn wir unser Publikum auf diesem Weg erreichen können.“

Hier geht's zum Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCrk5o1DNJ4XgCX4LzGjUxgA