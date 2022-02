Verein „Hilfe im eigenen Land“: Straßhofer übernimmt von Mutter

Beim Verein „Hilfe im eigenen Land“, dem Sissi Pröll als Präsidentin vorsteht, kam es zu einer Funktionärsrochade. Als Bundesleiterin ist Elfriede Straßhofer seit rund einem Jahrzehnt tätig, als Landesleiterin in Niederösterreich seit 2001. Nun übergab sie die Agenden an ihre Tochter Margit. Sie selbst bleibt als Stellvertreterin im Vorstand.

Die beiden Straßhofers möchten gemeinsam diese ehrenamtlichen Funktionen so gut wie möglich weiterführen. „Es ist eine schöne Aufgabe, wenn man Menschen helfen und unterstützen kann“, erklären die beiden gemeinsam. Der Kontakt zu unverschuldet in Not geratenen Menschen und deren Familien wird telefonisch und persönlich hergestellt.

Die bisherige Linie wird weitergeführt: „So rasch wie möglich unbürokratisch und unkompliziert helfen, wobei eine Prüfung der Fälle sehr genau erfolgt. So kann auch auf plötzlich eintretende Notsituationen reagiert werden.“

Sorgen bereitet beiden die Anzahl der Fälle in diesem Jahr, die besorgniserregend ansteigt, aber wenig bis gar nichts mit Corona zu tun hat. „Hilfe im eigenen Land“ unterstützt dabei unter anderem in folgenden Fällen: bei plötzlichem Tod des Familienerhalters sowie Behinderung und Schäden durch Brand oder Wasser im Wohnbereich. Es gibt hier direkte und gezielte Unterstützung und auch Kinderpatenschaften.

Präsidentin Sissi Pröll gibt einen Einblick in den karitativen Verein: „Wir geben Menschen nach Lebenskatastrophen wieder Hoffnung, indem wir sie finanziell unterstützen. Unsere Hilfe soll dabei kein Tropfen auf den heißen Stein sein, sondern nachhaltig wirken.“

