Pöggstall Zahlreiche Waffen bei Hausdurchsuchung im Bezirk Melk sichergestellt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

B ei einer Hausdurchsuchung in Pöggstall (Bezirk Melk) sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach Polizeiangaben zahlreiche Waffen sichergestellt worden.