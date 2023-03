Das ist der neue Vize von Zelking-Matzleinsdorf

„Ich habe mich natürlich irrsinnig gefreut!“ Der neue Vizebürgermeister von Zelking-Matzleinsdorf zeigt sich motiviert: Am vergangenen Donnerstag wurde Ronald Bartunek (43) bei der Neuwahl im Zuge der Gemeinderatssitzung einstimmig gewählt.

Sein Vorgänger Herbert Gruber legte Ende Februar das Amt zurück – seit 2010 stand er dem ÖVP-Ortschef Gerhard Bürg zur Seite. Nun tut dies Bartunek − der zweifache Familienvater ist aufgrund seines Engagements bei der Matzleinsdorfer Feuerwehr auch kein Unbekannter im Bezirk. Auf dem politischen Parkett hat er noch nicht so viel Erfahrung: Seit der jüngsten Gemeinderatswahl 2020 verstärkt der Wahl-Matzleinsdorfer mit Wurzeln in St. Leonhard (dort war er früher Ortsobmann der JVP) die ÖVP-Fraktion im Gemeinderat. Seine neue Aufgabe als Vizebürgermeister sieht er als „spannende Herausforderung“: „Die Gemeinde ist auf einem stabilen Kurs, das soll auch so bleiben. Natürlich will ich mich auch mit der ein oder anderen Idee einbringen.“ Ein großes Anliegen ist Bartunek die Vereinslandschaft der Gemeinde, als Obmann des Freizeitausschusses will er die Vereine unterstützen und auf Brauchtumspflege setzen.

Als neues ÖVP-Gemeinderatsmitglied wurde Hannes Weiser gewählt.

