„Ich bin stolz darauf, die erste Frau in diesem Amt zu sein“

Eine historische Wahl ging in der Vorwoche in Emmersdorf über die Bühne: Mit Petra Sautner sitzt erstmals in der Geschichte der Donaugemeinde eine Frau im „Vize-Sessel“. Ihr Vorgänger Helmut Paul Wallner (Liste „Blume“) hatte im September seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen verkündet.

Unterstützung bekam Sautner von der „bunten Koalition“, die seit 2020 Emmersdorf regiert. Zur Erinnerung: Bei der jüngsten Gemeinderatswahl wurde die „schwarze“ Absolute gebrochen, seither bilden die Liste „Bürgernahes Emmersdorf“, Grüne (im Sommer 2022 traten die Emmersdorfer Grünen aus der Partei aus und gründeten die Liste „Blume“; Anm.) und SPÖ die Mehrheit.

Sautner vs Ertl: Knappes Votum von zehn zu neun

Die ÖVP stellte nun für die Vizebürgermeister-Wahl einen Gegenkandidaten: Georg Ertl, der übrigens schon einmal für kurze Zeit das Amt innehatte. Knapp fiel das Votum aufgrund der Mandatsverhältnisse auf Petra Sautner: zehn zu neun.

„Ich bin stolz darauf, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin“, sagt Sautner. Aktuell werden die Zuständigkeiten zum Teil neu ausgelotet, die frisch gebackene Vizebürgermeisterin freue sich auf die neue Herausforderung. Sautner hat bereits viel Erfahrung in der Gemeindepolitik: Ehe sie Teil der Grünen und dann der Liste „Blume“ wurde, war sie 15 Jahre lang SPÖ-Gemeinderätin. Dass sie das Amt der Vizebürgermeisterin bekleiden wird, damit habe sie „eigentlich nicht gerechnet“: „Das hat sich nach Helmuts Rücktritt so ergeben. Ich freue mich sehr, aktuell ist alles aber natürlich noch sehr neu.“

Petra Sautner hat übrigens ihren Mann als Gemeinderatskollegen: Günter Sautner ist ein Mandatar der Liste „Bürgernahes Emmersdorf“. Falls es politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den Sautners gibt, mache sich die Vizebürgermeisterin keine Sorgen: „Wir sind immerhin schon seit 1987 verheiratet“, sagt sie mit einem Lächeln.