100 Tage im Landtag: So ziehen die Abgeordneten aus dem Bezirk Bilanz

Die Landtagswahl im Jänner brachte dem Bezirk Melk mit Silke Dammerer (ÖVP) und Richard Punz (FPÖ) gleich zwei neue Gesichter in der Riege der Landtagsabgeordneten des Landes.

Der Start vor 100 Tagen war für beide turbulent. „Wir sind ab dem ersten Tag der Verhandlungen immer eingebunden gewesen. Es war sehr spannend, die Abläufe zu sehen“, erzählt Dammerer auf die Zeit der Regierungsverhandlungen mit SPÖ und FPÖ. Dass die Freude über eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ nicht bei allen groß war, merkte Dammerer gleich bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als Landtagsabgeordnete. Ausgerechnet in ihrer Heimatstadt Ybbs gab es bei der Ybbsiade-Premiere Pfiffe für Dammerer. „Ich war überrascht, wusste aber natürlich, dass es nicht gegen meine Person geht. Ich verstehe die Kritik an der FPÖ, nehme diese auch ernst. Mein Zugang zur Politik ist aber, die Arbeit sprechen zu lassen. Die Demokratie ist ein großer Schatz. Und ich erinnere nur daran, dass die zweitgrößte Stadt Österreichs von einer Kommunistin regiert wird, wo die Menschen glauben, dass dies die Rettung ist“, resümiert Dammerer.

Gleich nach der Wahl suchte die Bezirksbäuerin den Kontakt zu allen Gemeindefraktionen sowie der Bürgermeisterin. Ein Netzwerk ist für Dammerer wichtig: „Man kann als Politiker nicht überall sein, auch wenn mein Wochenende dreimal so lange sein müsste, wie es ist.“ Angesprochen auf die geringe Frauendichte bei den aktuellen ÖVP-Abgeordneten (Anm.: die ÖVP hält 23 der insgesamt 56 Sitze, Dammerer und Doris Schmiedl sind die einzigen Frauen) reagiert die Ybbserin kämpferisch. „Ich bin kein verschreckter Hase. Das Ziel von Doris und mir ist aber, dass sich mehr Frauen aufstellen lassen.“

Thematisch befasste sich Dammerer in ihrer ersten Rede mit der Thematik „Lohn statt Taschengeld “ für Menschen mit Behinderung. „Da man sich selbst die Rede ausarbeiten muss, ist es im Vorhinein nötig, zum Thema zu recherchieren. Dadurch ergeben sich auch neue Blickwinkel“, erzählt sie.

FPÖ lasse sich vomWiderstand „nicht beirren“

Als sehr zeitintensiv und arbeitsreich bezeichnet der St. Leonharder Richard Punz die ersten 100 Tage als Landtagsabgeordneter. Erstmals schaffte die FPÖ im Jänner den Einzug per Direktmandat, die vielen Bürgerkontakte und Veranstaltungen gingen für Punz aber auch nach dem Wahlkampf weiter. „Wir setzen das, was wir vor der Wahl versprochen haben, Schritt für Schritt um.“ Angesprochen auf den Widerstand gegen die FPÖ in der Regierung, betont Punz, dass man sich nicht „beirren“ ließe: „Für mich war klar, dass wir für eine echte Veränderung sorgen müssen.“

Als persönliche Erfolge bezeichnet der FPÖ-Bezirksobmann die vielen Bürgeranliegen, wo er weiterhelfen konnte. „Politik ist der Dienst am Bürger“, so der St. Leonharder. Aber wie viel kann ein Abgeordneter überhaupt für seine Region bewegen? „Mit Mut und Engagement ist vieles möglich. Man kann den Landsleuten bei täglichen Problemen helfen und Schieflagen aufzeigen. Man muss aber am Ball bleiben und konsequent für die Region arbeiten“, sagt Punz.