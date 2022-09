Bundespräsidentenwahl: An wen die Kreuzerl im Bezirk Melk gehen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sieben Kandidaten ringen am 9. Oktober um den Einzug in die Hofburg. Auch im Bezirk Melk wird der Wahlkampf mit Spannung beobachtet. Ein Stimmungsbild.

Der Bezirksvorsitzende der SPÖ Günther Sidl tendiert bei der Wahl zum Amtsinhaber. Von dessen Leistung ist er aber nicht ganz überzeugt: „Ich bin etwas enttäuscht, weil ich denke, dass er nur das Minimum gegeben hat“, erklärt er. Die SPÖ selbst stellt keinen Kandidaten, für Sidl eine Entscheidung im Sinne der Tradition: „Aus der Historie heraus, stellt man keinen Kandidaten, damit der Amtsinhaber bessere Chancen zur Wiederwahl hat“, beschreibt er.

Anders als bei der SPÖ tritt mit Walter Rosenkranz ein FPÖ-Kandidat zur Wahl an. Auf die Stimme von FPÖ-Bezirkschef Richard Punz darf dieser zählen: „Er überzeugt durch seine Eloquenz und ist als überparteilicher Volksanwalt bestens geeignet“, erklärt er seine Sicht der Dinge. An der Amtsführung von Alexander Van der Bellen hegt Punz Kritik, noch nie wäre die Unzufriedenheit mit einem Bundespräsidenten so groß gewesen. Dies spüre man ebenso an der Anzahl der Gegenkandidaten. Mit sieben Kandidaten war der Stimmzettel noch nie so lang.

ÖVP und Grüne mit Amtsinhaber zufrieden

Vonseiten der Grünen herrscht für den Amtsinhaber Zuspruch. „Van der Bellen hat durch mehrere Krisen bewiesen, wie souverän er diese Position bekleidet“, erklärt die designierte Bezirkssprecherin Heidi Niederer. Er sei der beste Kandidat für das Amt und darf somit auf die Unterstützung von Niederer und ihrem Team zählen.

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Georg Strasser möchte per se keine Wahlempfehlung abgeben, vielmehr überlasse er die Entscheidung den Wählerinnen und Wählern: „Die Menschen sind mündig und können selbst entscheiden.“ Die Volkspartei stellt ebenso keinen Kandidaten, dies sei intern entschieden worden. „Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Bundespräsidenten war in den vergangenen Jahren positiv“, zeigt sich Strasser aber zufrieden.

Wer auf das Kreuzerl von Alexander Hauer, Künstlerischer Leiter der Wachau Kultur Melk, zählen kann, behält er zwar für sich, indes ist er von der Amtsführung des Präsidenten in vielen Punkten „beeindruckt“ gewesen: „Wir müssen uns immer wieder das Privileg bewusst machen, in einer Demokratie leben zu dürfen. So ist es für mich Recht und Pflicht, unsere Repräsentanten zu wählen“.

Eine Herausforderung stellen bei dieser Wahl die Wahlhelferinnen und -helfer dar. In der Stadt Melk etwa können sich zwar alle Fraktionen beteiligen, bei der Stellung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer für die Wahlsprengel gibt es durch die FPÖ Probleme. „16 Wahlbeisitzer sollten gestellt werden, gemeldet sind nur sieben“, erklärt ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl.

