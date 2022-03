Interne Umfrage: SPÖ-Absolute in Ybbs futsch!

Werbung

Vor wenigen Wochen ließ der NÖ Gemeindevertreterverband der SPÖ (GVV) nach Rücksprache mit der Ybbser SPÖ eine Umfrage in Auftrag geben, an der schlussendlich 203 Personen teilnahmen. Man wollte die Performance von Ulrike Schachner nach einem Jahr im Amt als Bürgermeisterin, aber auch die aktuelle Themenlage sowie die Einstellung der Bevölkerung zu einzelnen Themen sowie die Zustimmung zu Partei und Bürgermeisterin abfragen. Diese Umfragen werden meist streng unter Verschluss gehalten, um die strategische Ausrichtung der nächsten Monate und Jahre auszurichten. Noch bevor die Umfrage überhaupt Stadtchefin Ulrike Schachner erreichte, erfuhr sie die Ergebnisse von der NÖN. Ein Informant hatte diese der Redaktion zugespielt.

Eine routinemäßige Anfrage der NÖN beim GVV löste danach ein Kommunikationsdesaster aus. Aber der Reihe nach.

Die Umfrage: Die Sorgenfalten der SPÖ in Ybbs waren nicht unbegründet, die Zahlen wurden der NÖN von mehreren Funktionären schlussendlich bestätigt. Dabei stürzt die SPÖ in den Rohdaten von 52,13 Prozent auf rund 37 Prozent ab, die ÖVP landet mit 35 Prozent beinahe beim Wahlergebnis aus dem Jahr 2020. Bereinigt ergibt sich dabei ein Ergebnis von 45 Prozent (SPÖ) zu 40 Prozent (ÖVP). Grund für die starke Schwankung ist, dass etwa 40 Prozent der Befragten keine Meinung abgaben. Würde am Sonntag gewählt werden, wäre die historische Absolute der Ybbser SPÖ und damit wohl auch der Bürgermeister-Posten Geschichte. Wenig vielversprechend auch das Ergebnis einer Bürgermeisterdirektwahl: 29 Prozent der Ybbser würden Schachner als Bürgermeisterin wählen, Vorgänger Schroll hatte bei seiner letzten Umfrage einen Wert von um die 50 Prozent – allerdings nach sechs Jahren als Bürgermeister. Bei der Bekanntheit kann Schachner mit Schroll mithalten. Sie landet ebenso bei etwa 90 Prozent. Und die anderen Stadtpolitiker? Sowohl Vizebürgermeister Dominic Schlatter als auch Gert Kratzer landen unter zehn Prozent. Überraschend: Die SPÖ fragte auch Silke Dammerer ab – wahrscheinliche Spitzenkandidatin der ÖVP bei der Landtagswahl im Bezirk – , auch sie knackte die Zehn-Prozent-Hürde nicht.

Die Themen der Umfrage: Spannenderweise fragte der GVV Themen ab, die bislang deutlich von der ÖVP besetzt sind. Neben dem Schulzentrum auch das Thema Verkehr. Daneben fanden auch die Themen Betreuungsangebot, Altersbetreuung und Kulturangebot Widerhall in der Umfrage. Dabei sprachen sich 80 Prozent für die Sanierung des Schulzentrums aus, auch bei der Verringerung des Schwerverkehrs sehen die Ybbser dringenden Handlungsbedarf.

Das Vorgehen des Gemeindevertreterverbandes der SPÖ (GVV). Konfrontiert mit dem Umfrageergebnis erbat man sich beim GVV eine Woche Bearbeitungszeit – kombiniert mit dem Versprechen, transparent sämtliche Zahlen abzuliefern. Es kam aber anders und der GVV sprach plötzlich von „„Daten, die den Medien illegalerweise übermittelt wurden“. Man führe derzeit dazu Ermittlung durch. Generell wollte man dann die der NÖN ohnedies vorliegenden Daten nicht veröffentlicht sehen. „Es ist nicht im Sinne des GVV, Umfragen zu beauftragen und zu bezahlen, um anderen Parteien dann die Ergebnisse frei Haus zu liefern“, so die Antwort. Zahlen, die dem GVV genehm sind, will man aber dann doch veröffentlichen – auch wenn man dabei sichtlich Rechenschwächen zeigt. So sieht der GVV eine „große Zustimmung für die SPÖ“ und betont, dass die SPÖ in der Umfrage mehr als doppelt so hoch wie der nächstgereihte politische Mitbewerber liegt. Klingt zwar gut, stimmt aber leider nicht, wie der Zahlenabstand zwischen SPÖ und ÖVP von mageren fünf Prozent zeigt. Immerhin gibt man zu, dass die SPÖ derzeit „knapp unter der absoluten Mehrheit“ liegt. Den GVV auf die Differenzen in der Aussendung mittels mehrerer Fragen hingewiesen, antwortet Karl Zimmerl, Direkter-Stellvertreter des GVV, abermals mit dem Hinweis der illegalen Übermittlung der Daten.

Intern spricht der GVV gar von einem Cyberangriff. Dass man Nachfragen aber nicht so gerne hat, zeigte dann eine neuerliche Anfragebeantwortung, wo die NÖN um Konkretisierung bat und auf den Rechenfehler hinwies. „Die in der Aussendung genannten Zahlen stimmen und sie bewegen sich allesamt im Rahmen des zulässigen Deutungsrahmens“, betont GVV-Pressesprecher Hellfried Mayer. Vorsorglich droht Mayer: „Selbstverständlich steht es der NÖN frei, mit dem ‚Material‘ an die Öffentlichkeit zu gehen. Sollte es sich dabei um Fakenews handeln, behalten wir uns vor, darauf entsprechend zu reagieren.“

Das sagt der Bezirks-GVV: Bezirksobmann des GVV im Bezirk Melk ist pikanterweise Schachners Vorgänger als Bürgermeister und nunmehriger Nationalratsabgeordneter Alois Schroll. Er betont auf NÖN-Anfrage, die Zahlen nicht zu kennen, bestätigt aber eine Umfrage im Auftrag des GVV: „Die Umfragen sind notwendig, um eigene Prioritäten auch mit Wünschen der Bewohner zu aktualisieren.“

Das sagt Bürgermeisterin Schachner: Schachner wurde bei der Umfrage schlichtweg vom eigenen Gemeindevertreterverband und damit von der eigenen Partei im Stich gelassen. Die genauen Umfragezahlen erfuhr Schachner zuerst von der NÖN. Erst Montagabend wurden Schachner die Zahlen präsentiert. Entsprechend sauer war Schachner daher auch im NÖN-Gespräch. „Ich bin ein Jahr Bürgermeisterin. Neben der Corona-Krise befinden wir uns jetzt in einer weiteren Krise. Das überschattet natürlich alles. Zudem war ich ein Jahr lang damit beschäftigt, alle Baustellen, die von meinem Vorgänger noch offen waren, abzuarbeiten.“ Schachner blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Es sind noch drei Jahre Zeit bis zur Wahl. Jetzt kann ich endlich meine eigenen Projekte starten und die Stadt gestalten.“

Das sagt die ÖVP. Der ÖVP wurden die Zahlen ebenso von der NÖN präsentiert. ÖVP-Parteichef Gert Kratzer findet sowohl Zeitpunkt als auch Ergebnis der Umfrage „sehr spannend“. „Es ist für uns natürlich sehr erfreulich, dass ausgerechnet die Themen Mobilität und Schulzentrum für die Bürger sehr wichtig sind. Wir hätten für das Ergebnis aber keine Umfrage gebraucht. Wer mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt geht, erkennt die Themen, die auf der Hand liegen“, ist er froh, sowohl beim Verkehrskonzept als auch beim Schulzentrum Druck auf die SPÖ auszuüben.

