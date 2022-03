Landtagswahl 2023: Mankerin Irschik ist Favoritin

Mitte März findet mittels Videokonferenz die Erstellung der Kandidatenliste der SPÖ für die Landtagswahl 2023 statt. Mitte April wird sie dann beschlossen. Dabei zeichnen sich bereits im Vorfeld durchaus Überraschungen ab.

So setzt die SPÖ durchwegs auf junge, unbekannte Kandidaten. Darunter etwa der Ybbser Gemeinderat Visar Kajtazaj, die Leibenerin Carina Fuchs und Lena-Michelle Laufenthaler aus Marbach. Mit dabei ist auch der Vorsitzende der Jungen Generation Michael Hauer.

Spannend ist auch die Frage nach dem Spitzenkandidaten. Dabei dürfte die erst kürzlich zur Manker Parteivorsitzenden gekürte Petra Irschik die Favoritenrolle innehaben. Irschik verfügt allerdings aktuell über kein Mandat in der Gemeindepolitik. Konfrontiert mit den Kandidaten will sich SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl mit Verweis auf die Konferenz nicht festlegen, aber: „Irschik ist eine der Favoriten für den ersten Platz. Neben Alois Schroll und mir als Mandatare sollte auf jeden Fall eine Frau als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen.“

Warum man mit gänzlich unbekannten Kandidaten in die Wahl geht – und nicht wie üblich auf Bürgermeister setzt –, beantwortet Sidl mit Blick auf seine eigene Geschichte: „Uns geht es darum, Bekanntheit zu schaffen. Als ich mit 27 Jahren als Bezirks-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl angetreten bin, hat mich auch keiner gekannt. Am Ende war ich Nummer fünf aller SPÖ-Kandidaten in Niederösterreich.“

Irschik bestätigt, dass es „sehr intensive Gespräche“ gibt, dass sie Spitzenkandidatin sein könnte. „Für mich wäre das eine ganz, ganz tolle Chance, dass ich etwas bewegen kann“, sagt Irschik und verweist auf ihr Engagement in der Behindertenpolitik.

