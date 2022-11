Landtagswahl: Rückzug von der Melker Wahlliste

Innerhalb der Partei galt der Neumarkter und Junge-Generation-Bezirkschef Michael Hauer als Zukunftshoffnung. Beim Beschluss der Wahlliste – die jüngste in der Geschichte – für die Landtagswahl bei der letzten Bezirkskonferenz musste Hauer aber nun den zweiten Listenplatz räumen. Der Grund: Hauer hat keinen Hauptwohnsitz im Bezirk Melk. Ein Umstand, den man in der SPÖ zwar gewusst haben soll, aber davon ausgegangen ist, dass Hauer seinen Wohnsitz in den vergangenen Wochen in den Bezirk Melk zurückverlegt habe – immerhin ist er auch Gemeinderat in Neumarkt. „Für Michael haben sich berufliche Veränderungen ergeben, wodurch für ihn der Wohnsitzwechsel nicht mehr möglich ist“, argumentiert SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl. Er geht davon aus, dass Hauer in naher Zukunft zudem sein Gemeinderatsmandat und die Funktion als JG-Bezirkschef zurücklegen wird. Für Hauer wandert der Yspertaler Markus Kienast auf die Liste − der Dorfstettner Thomas Renner rückt auf den zweiten Platz vor.

Hauer selbst bedauert den Rückzug aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit: „Als Kandidat will ich bei den Events vor Ort sein, das ist leider so nicht möglich. Daher soll jemand kandidieren, der sich auch mit vollem Engagement dafür einsetzt.“

Daneben gab es aber auch eine weitere Überraschung: Der ehemalige Melker SPÖ-Stadtrat Jürgen Eder übernimmt ab sofort in den Minderheitsgemeinden die Medienarbeit der SPÖ. Bisher war er ebenso für die Betreuung dieser zuständig.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.