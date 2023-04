Polizei Abermals Migranten in Ybbs aufgegriffen

Lesezeit: 2 Min Denise Schweiger

Foto: Erwin Wodicka, Erwin Wodicka

E rst am Karfreitag entdeckte eine Polizeistreife eine Personengruppe am Straßenrand im Raum Ybbs. Heute Morgen meldete ein Passant, dass sich eine Gruppe am Ybbser Bahnhof befindet. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist aktuell Gegenstand von Erhebungen.