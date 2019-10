Die Polizei war bei der Verdächtigen im Stall, um sich über die Situation ein Bild zu machen. "Wir sind mitten in den Erhebungen. Was genau an der Sache dran ist, wird sich noch zeigen", so ein Polizist.

Die Pferde-Community auf Facebook warnt jedoch: "Wer sein Pferd sucht oder mit dieser Dame Kontakt hatte, sollte rasch zur Polizei - sonst ist das Pferd weg."

