Ermittlungen bei WSZ: Hunderttausende Euro durch illegale Geschäfte

Das Geschäft mit alten Geräten, Möbeln, Werkzeug und Materialien schien ganz gut gelaufen zu sein. Wie die NÖN berichtete, starteten in der Vorwoche polizeiliche Ermittlungen rund um das Wertstoffsammelzentrum (WSZ) in Persenbeug-Gottsdorf. Der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) schaltete die Polizei ein, da mehrere Mitarbeiter immer wieder – eigentlich entsorgte – Waren abgezweigt haben sollen – und anschließend auch illegale Geschäfte damit gemacht haben sollen. Das Ganze soll rund zehn Jahre gelaufen sein, dementsprechend hoch sei die Summe, die die Mitarbeiter dadurch erlangten, wie Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger gegenüber der NÖN schildert: Aufgrund der langen Zeitspanne sei von einem „Geldbetrag von mehreren Hunderttausend Euro“ die Rede. Die Erhebungen in dieser Causa wurden von Kriminalisten der Polizei Melk geführt.

Alle zehn WSZ-Standorte im Bezirk Melk als „Tatorte“.

Der GVU hatte zuvor vier Personen aufgrund der Vorwürfe fristlos entlassen, insgesamt setzte es für sieben Mitarbeiter Anzeigen wegen Veruntreuung. Die Personen seien laut Angaben der Polizei zum Teil geständig, es wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet. Die Ermittlungen ergaben laut Heinreichsberger übrigens auch, dass es nicht nur im WSZ Persenbeug-Gottsdorf zum „Besitzerwechsel gegen Entgelt“ gekommen ist: „Der GVU betreibt im Bezirk Melk zehn Wertstoffsammelzentren, welche letztendlich zu Tatorten wurden.“ Die Handlungen dürften auch eine steuerliche Überprüfung nach sich ziehen.

