Bezirk Melk: Bürger sorgt für Angst und Schrecken

Ein Bürger in einer Gemeinde des Bezirks sorgt derzeit für Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Seit mehreren Wochen soll der Mann Exekutive und Gemeinde in Atem halten. Drohungen und Polizeieinsätze sind bereits seit Jahren bekannt, vergangenen Dezember eskalierte die Situation aber. Mitte Dezember leistete der Gemeindebürger bei einem Polizeieinsatz Widerstand gegen Polizisten, er wurde daraufhin verhaftet. Da ihn die Staatsanwaltschaft St. Pölten auf freiem Fuß anzeigte, erfolgte noch am selben Tag die Enthaftung. Danach gingen Drohungen, etwa gegen den Bürgermeister der Gemeinde, weiter. Mehrmals soll der Mann auch am Gemeindeamt selbst randaliert haben. Laut NÖN-Informationen handelte es sich bei den Beschimpfungen um nicht-strafrechtlich relevante Beleidigungen.

Zu Beginn des Jahres folgte dann die nächste Eskalationsstufe. Im Rahmen einer Briefzustellung rastete der Bürger abermals aus, attackierte einen Briefträger, der danach mehrere Wochen im Krankenstand war. Diese Attacke bestätigt auch Post-Pressesprecher Michael Homola, ohne auf die Situation detailliert einzugehen. Übrigens: Laut Homola sind Attacken auf Briefträger im Bezirk die absolute Ausnahme. Im Falle der vermeintlichen Attacke des Mannes auf den Postzusteller setzte es allerdings eine Anzeige. Diese wurde jedoch aufgrund eines fehlenden Anfangsverdachtes wieder eingestellt und von einer Einleitung bei der Staatsanwaltschaft abgesehen. Nachgefragt bei der Polizei bestätigt Bezirkspolizeichef Thomas Heinreichsberger, dass der Betroffene wegen gefährlichen Drohungen amtsbekannt sei. „Der letzte bekannte Vorfall ereignete sich Anfang des Jahres. Bisher gab es aber keine Verurteilungen, womit der Bürger weiterhin als unbescholten gilt“, betont Heinreichsberger. Bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten ist derzeit einzig der Vorfall aufgrund des Widerstands gegen die Staatsgewalt offen. Der betroffene Bürgermeister wollte sich nicht zur Causa äußern.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.