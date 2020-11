Ein Polizist ist immer im Dienst - auch, wenn er gerade mit seiner Frau einen Spaziergang macht. Ein Leitsatz, den sich auch der Melker Postenkommandant Franz Haubenberger zu Herzen nahm, als er am Wochenende in Sarling zwei Einbrecher aufspürte. "Uns sind am Heimweg zwei Typen entgegengekommen, deren Verhalten uns komisch vorkam", erzählt Haubenberger im NÖN-Gespräch.

Haubenberger verständigte die Kollegen vom Posten Ybbs und setzte sich selbst aufs Rad um die Fährte aufzunehmen. Als er die beiden auf frischer Tat bei einem Einbruchsversuch ertappte, schritt Haubenberger zur Tat. "Halt Polizei", rief der 59-Jährige lautstark und hoffte dadurch auch, die Nachbarn zu alarmieren und Verstärkung zu bekommen. Das Licht einer Straßenlaterne war dabei keine Hilfe für Haubenberger und einer der beiden Einbrecher erkannte, dass der Ybbser unbewaffnet ist.

Es folgten mehrere Auseinandersetzungen mit den beiden Serben, denen schlussendlich die Flucht gelang. Diese dauerte aber nicht lange, denn der angeforderte Diensthund spürte die beiden Einbrecher in einem Gebüsch beim B1-Center auf. Ein weiterer Komplize wurde auf einem Parkplatz verhaftet, er hielt im Fluchtauto die Stellung.

Alle Hintergründe zur Tatnacht sowie ein ausführliches Gespräch mit Haubenberger, in dem er seine Eindrücke schildert, lesen Sie in der nächsten Melker NÖN und im Epaper.