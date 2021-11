Erster Einblick in die neue Sicherheitsakademie in Ybbs

Es war im April 2019, als der damalige Ybbser SPÖ-Bürgermeister und jetzige Nationalratsabgeordnete Alois Schroll mit dem Sektionschef im Innenministerium Karl Hutter die Verträge für eine Vertragsverlängerung der Sicherheitsakademie (SIAK) in der Stadthalle bis 2030 verlängerte und damit auch indirekt den Startschuss für die Sanierung der Ybbser Stadthalle gab. Als wichtigster Mieter in der Stadthalle war die Verlängerung der Polizeischule für die Finanzierung des mehr als neun Millionen Euro teuren Projektes wichtiger Grundpfeiler. Ohne SIAK-Verlängerung hätte es wohl auch keine neue Stadthalle gegeben.

Mehr als ein halbes Jahr läuft bereits der Ausbildungsbetrieb in den neuen Bereichen der Schule, der NÖN gewährte Akademie-Leiter Gerhard Liebmann einen exklusiven Einblick in die Räumlichkeiten. Seit dem Abschluss der Umbauarbeiten stehen der Polizeischule rund 200 m² mehr an Nutzfläche zur Verfügung, neben vier neuen Lehrsälen auch neugestaltete Umkleideräume samt Duschen.

Wir können mehr Polizisten ausbilden und sind moderner geworden.“ Gerhard Liebmann SIAK-Leiter

Die vier Lehrsäle sind auf dem neuesten technischen Stand und teilweise durch mobile Trennwände erweiterbar. „Durch die Sanierung haben wir unsere Kapazität von neun auf zwölf Ausbildungsklassen erhöht. Wir können mehr Polizisten ausbilden und sind insgesamt moderner geworden. Für uns ist es ein großer Gewinn“, informiert Liebmann.

Die Ybbser Sicherheitsakademie bildet derzeit rund 300 Polizisten für ganz Österreich aus. Für die Schüler stehen auch mehr als 50 Betten im Haus für Nächtigungen zur Verfügung. Viermal im Jahr gibt es Einrückungstermine. Nach dem Distance-Learning aufgrund der Covid-Pandemie ist die SIAK seit wenigen Monaten wieder in den normalen Lernbetrieb übergegangen. „Die neuen Räumlichkeiten haben uns bei Covid geholfen, die Abstände optimal einzuhalten“, erzählt Ausbildner Chefinspektor Gernot Salzer. Und in der Tat zeigen sich die Räumlichkeiten offen und mit einem großzügigen Platzangebot. Ein Umstand, der auch die Recherchearbeit am Computer für die Schüler erleichtert – und in der Folge die Ausbildung auf mehreren Ebenen verbessert.