Aus dem Gerichtssaal Polterer in Ybbs eskalierte: Schwangere verletzt

Cornelia Weninghofer

S echs Männer, zwischen 39 und 52 Jahren, sollen während einem Junggesellenabschied in Ybbs an der Donau eine armenische Familie attackiert haben. Dabei wurde unter anderem eine schwangere 27-Jährige am Bauch verletzt. Ein Urteil steht noch aus.