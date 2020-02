Mehr Belebung in die Innenstadt sollen künftig sogenannte Pop-up-Stores bringen, also kurzfristig geöffnete Geschäfte, die über einen gewissen Zeitraum in leeren Verkaufsflächen geöffnet haben.

Die Stadtgemeinde Melk möchte dafür das seit zwei Jahren bewährte Pop-up-Store-Konzept der Stadt Enns übernehmen. Der dortige Stadtmarketing-Chef Max Homolka hielt vergangene Woche vor zahlreichen Gewerbetreibenden und Innenstadt-Geschäftsinhabern einen Vortrag. „Enns hat das Konzept vom Papier aus entworfen und will jetzt den Aktionsradius erweitern“, erklärt VP-Stadträtin Ute Reisinger, dass neben Melk auch Amstetten künftig auf das Pop-up-Store-Konzept setzen wird.

Insgesamt gab es nach der Veranstaltung von knapp 30 Gewerbetreibenden Willensbekundungen, teilzunehmen. Der erste Popup-Store soll laut Reisinger bereits im April eröffnen: „Wir haben alles vorbereitet. Jetzt wollen wir die Hauseigentümer und die Interessenten zusammenspannen und in die Detailplanung gehen.“ Als mögliche Geschäftslokale nennt Reisinger die kürzlich geschlossene Bipa-Filiale am Rathausplatz sowie die ehemalige Styx-Filiale in der Fußgängerzone.

Maximal halbes Jahr für Store-Betreiber

Die künftigen Store-Betreiber sollen aus den Bereichen Interieur, Mode- und Schmuckdesign, Designhandwerk oder Genuss- und Lebensmittel stammen. Ein Betreiber kann dabei maximal ein halbes Jahr geöffnet haben. „Vorstellbar ist auch, dass sich mehre Künstler zusammenschließen. Auch im Modebereich gab es diesbezüglich Gespräche“, erklärt Reisinger.