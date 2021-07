Wie die Wachau Kultur Melk GmbH bekannt gibt, war bei der Vorstellung der Musikrevue "So What?!" am Dienstag, 27. Juli, eine Person im Publikum anwesend, die zwei Tage später auf das Coronavirus positiv getestet wurde.

Nach eingehenden Erhebungen und einer Risikoeinschätzung basierend auf Immunstatus, Sitzplatzanordnung und dem Präventionskonzept der Sommerspiele Melk wurden von der Bezirkshauptmannschaft Melk die unmittelbar betroffenen Besucher bereits erhoben und kontaktiert.

Die Open-Air-Situation in der Wachauarena wirkt sich laut Veranstalter risikomindernd auf die Infektionsgefahr aus. Dennoch werden die Besucher der betroffenen Vorstellung „So What?!“ aufgefordert, ihren Gesundheitszustand in den kommenden Tagen zu überwachen und beim Auftreten von Symptomen 1450 zu verständigen.

Alle weiteren Vorstellungen der Sommerspiele Melk können unter der Einhaltung der bestehenden Maßnahmen des Präventionskonzeptes abgehalten werden, eine Anpassung ist nach Abstimmung mit den Behörden zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.