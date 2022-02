Positiver Test: Kirnberger Vizewahl muss verschoben werden

Am Freitag hätten in Kirnberg die Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen: Roland Hayirli, ÖVP-intern als Nachfolger von Katharina Geppel bestellt (die NÖN berichtete), hätte zum neuen Vizebürgermeister gewählt werden sollen. Nun muss die dafür geplante Gemeinderatssitzung aber verschoben werden, denn ÖVP-Bürgermeister Leopold Lienbacher ist an Covid-19 erkrankt. "Ich bin positiv getestet worden", erklärt Lienbacher im Gespräch mit der NÖN. Die Infektion äußere sich aber nur in leichten Verkühlungssymptomen. "Gott sei Dank habe ich einen milden Verlauf", sagt Lienbacher.

Wann die Gemeinderatssitzung samt Vizewahl nachgeholt werden kann, ist noch nicht fix. Angepeilt wird ein Termin Anfang oder Mitte März.

