Wurden die Adler in Schönbühel-Aggsbach vertrieben?

Erstmals nach etwa 150 Jahren gab es in diesem Jahr eine Seeadlerbrut in den Auwäldern der Wachau bei Schönbühel-Aggsbach. Diese ist laut der Naturschutzorganisation LANIUS allerdings wegen des Verlustes eines Altvogels gescheitert. Die Gründe für das plötzliche Verschwinden des Adlerweibchens, zwei Tage nachdem zwei Küken geschlüpft sind, sind derzeit noch unbekannt. Bei LANIUS will man einen illegalen Abschuss oder eine Vergiftung nicht ausschließen. Für sachdienliche Hinweise zum Verschwinden des Adlerweibchens bietet die Naturschutzorganisation sogar eine Prämie von 1.000 Euro.

Ornithologin Karin Donnerbaum aus Aggsbach fiel das Seeadler-Paar erstmals Mitte April 2021 auf. „Für mich war es etwas ganz Besonderes, diese beiden majestätischen Greifvögel fast ein Jahr lang zu begleiten“, erzählt die Biologin. Seit der ersten Beobachtung wurde das Adlerpaar regelmäßig zwischen Melk und Spitz angetroffen. Als sich die Adler für einen von der Vogelschutzorganisation BirdLife errichteten Kunsthorst interessierten und diesen im vergangenen Dezember begannen auszubauen, war die Freude bei den Beobachtern groß.

Vorwürfe von LANIUS gegen BH Melk

Danach begann aber eine Pechsträhne, wie LANIUS gegenüber der NÖN schildert. Genau zum sensiblen Start der Brutzeit begann der Bau einer naheliegenden Forststraße. Der Vorwurf lautet, dass der Naturschutzsachverständige der BH Melk den Beginn der Brutzeit fälschlicherweise mit Mitte März angegeben hatte. Zudem wurde darauf vergessen, den Bewilligungsbescheid auf die elektronische Plattform zu stellen, wodurch die Einsicht durch Naturschutzorganisationen nicht möglich war.

Das Malheur wurde von Mitarbeitern der Forschungsgemeinschaft LANIUS erst bei den ersten Fäll- und Sprengarbeiten erkannt. Dennoch brachte das Weibchen Ende März zwei Küken zum Schlüpfen. Wenige Tage darauf verschwand das Weibchen, kurze Zeit danach auch das Männchen. Das Nest war danach leer. Zweifel gibt es jetzt darüber, dass ein erneuter Brutversuch in diesem Gebiet stattfindet. „Die behördliche Naturschutzarbeit muss deutlich verbessert werden, damit sensible, störungsempfindliche Großvögel bei uns eine Chance haben“, meint LANIUS-Obmann Erhard Kraus.

Nachgefragt bei der Bezirkshauptmannschaft Melk betont Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass der Bau der Forststraße bereits Ende Februar abgeschlossen war. „Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Forststraßenbau und dem Verschwinden des Weibchens und der damit bedauerlichen verbundenen Folgen ist daher nicht erkennbar“, meint Haselsteiner.

Im Zusammenhang mit der Forststraße und den Vorwürfen von LANIUS erklärt Haselsteiner, dass eine eingehende Begutachtung ergeben hat, dass das Projekt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Europaschutzgebietes führen wird. Eine vertiefende Naturverträglichkeitsprüfung, bei der unter anderem auch eine elektronische Kundmachung erfolgt und eine Beteiligung von Naturschutzorganisationen vorgesehen ist, war deshalb nicht durchzuführen. Im Bewilligungsverfahren wurde zudem auch festgestellt, dass eine Beeinträchtigung der Seeadlerbrut nicht zu erwarten sei. Aktuell ist eine Beschwerde über den Bescheid der BH Melk beim Landesverwaltungsgericht anhängig.

