Arbeiterkammer erkämpfte über 3,5 Millionen Euro im Bezirk Melk

Die Pandemie, Teuerung, Insolvenzen: Bei der aktuellen Themenlage ist es nicht verwunderlich, dass die Telefone in der Melker Arbeiterkammer im Vorjahr heiß liefen. Rund 13.300 Menschen haben 2022 die Bezirksstelle kontaktiert, bei rund 5.200 Problemfällen waren weiterführende Beratungen und Unterstützung der AK-Experten nötig. Unterm Strich der Bilanz 2022 steht eine Zahl, auf der Bezirksstellenleiter Peter Reiter stolz ist: Über 3,5 Millionen Euro konnte die Melker AK für die Menschen erkämpfen. „Wir freuen uns über die Summe, man darf aber nie vergessen, dass hinter dieser Zahl Schicksale stehen“, betont er. Im Arbeits- und Sozialrecht wurden rund 2,1 Millionen Euro eingebracht, davon stammen 954.300 aus Insolvenzvertretungen. „Wobei“, gibt Reiter zu bedenken, „der Fall Gradwohl ist in seinem ganzen Umfang in dieser Bilanz nicht erfasst.“

Abseits der Statistik präsentierten Reiter und AK-Vizepräsident Horst Pammer auch einen besonderen Fall im Bezirk, der die – komplexen – arbeits- und sozialrechtlichen Folgen von Long Covid verdeutlichte. Welche Wendung das Leben eines 55-Jährigen im Bezirk mit der Corona-Infektion nahm, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw. im E-Paper.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.