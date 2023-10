Und am Ende steht das Haus leer: Das Konzept für das „Dollfuß-Museum“

Der Melker Verein „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum“ wurde im Winter 2021/2022 mit der Neukonzeption des „Dr. Engelbert Dollfuß-Museums“ in Texingtal beauftragt. Mit der Präsentation des finalen Konzepts Freitagvormittag ist klar: Das umstrittene Museum rund um den ehemaligen Bundeskanzler wird definitiv nicht nur entstaubt. Es wird komplett durchleuchtet – und über die Jahre Stück für Stück aufgearbeitet und aufgelöst. Das Konzept trägt den Titel „Raum schaffen“ – und das Projektteam nimmt das wortwörtlich: Am Ende des Prozesses werde das Geburtshaus Dollfuß’, in dem 1998 die umstrittene Ausstellung eröffnet wurde, leer stehen.

Ein kurzer Rückblick auf die jüngsten Entwicklungen: Seit Anfang 2022 ist das Museum für Besucherinnen und Besucher geschlossen, lediglich für die Neukonzeptionierung wurde es wieder aufgesperrt. Unter dem Titel „Demokratieforum Alpenvorland“ startete im Winter 2022/2023 ein interaktiver Prozess samt wissenschaftlichem Beirat, dem Museum Arbeitswelt Steyr und Workshops für Freiwillige aus der Bevölkerung sowie für eine Schulklasse. Die Ergebnisse aus diesem Prozess flossen in das Projekt ein. Und nun geht’s mit Vermittlungsarbeit weiter.

Die NÖN thematisierte bereits vor Jahren das Dollfuß-Museum und seine Exponate. Foto: NÖN, Denise Schweiger

In der zweiten Phase geht’s an die Substanz

Das Konzept wurde vom Kuratorenteam Remigio Gazzari, Christian Rabl und Johanna Zechner verfasst und sieht einen mehrstufigen, partizipativen Prozess bis 2028 vor. Das klassische Museumskonzept wird umgekehrt, anstelle der Anlegung einer Sammlung wird eine Sammlung aufgelöst; dieser Prozess erfolgt Stück für Stück über die Jahre; in der ersten Phase wird der Eingangsbereich umgestaltet, um künftige Besucherinnen und Besucher über das laufende Projekt zu informieren; zudem wird eine Website erstellt, die nach und nach mit Inhalten gefüllt wird, damit Interessierte „am Ball“ bleiben können und der ganze Prozess nachhaltig dokumentiert wird – so das Konzept, das der NÖN vorliegt.

In der zweiten Phase geht’s dann an die Substanz: Gemeinsam mit drei Personengruppen – Erwachsenen aus der Region, Schülerinnen und Schülern sowie Personen aus dem künstlerischen und wissenschaftlichen Umfeld – wird „Raum geschaffen“. Soll heißen: Die Ausstellungsobjekte, rund 200 an der Zahl, werden entnommen und analysiert. „Für die Rezipientinnen und Rezipienten wird damit sichtbar, wie Erinnerungskultur gemacht wird, sie werden selbst zu Akteurinnen und Akteuren“, heißt es im Konzept. Die Exponate sollen in weiterer Folge an Museen und Archive übergeben bzw. an Leihgeberinnen und Leihgeber retourniert werden, wo sie „eine Basis für eine neue, zeitgemäße, museale Darstellung zu Engelbert Dollfuß und seiner Zeit“ werden sollen. Dadurch werden sukzessive Lücken in der Ausstellung im Texingtal entstehen, die einerseits mit temporären Ausstellungen oder Kunstprojekten zu jährlichen Schwerpunktthemen gefüllt werden soll, andererseits einfach Lücken bleiben sollen. Das Geburtshaus selbst ist, so sieht es das Konzept vor, 2028 das letzte verbleibende Objekt des ehemaligen Museums.

Dieser Prozess des „konstruktiven Auflösens“ – der Begriff wurde im September bereits an die Öffentlichkeit geleakt – erlaube eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Abschnitt der Geschichte, der Person Dollfuß und seinem politischen Tun. Und zwar nicht nur in Texingtal, sondern in einer gesamtösterreichischen Diskussion. Dafür seien mehrere Veranstaltungen wie Kinovorführungen, Vorträge und Exkursionen geplant. Dieses Programm soll teilweise im Geburtshaus stattfinden, teilweise an anderen Orten. Aufgesperrt werde das Museum nur mehr für Besucher mit Begleitung von Expertinnen und Experten. Bereits im Frühjahr 2024 starte das Projekt und von Mai bis Oktober sind mehrere Öffnungstage vorgesehen, an denen das Museum besucht werden kann.

Was gegen die Ausstellung vor Ort spricht

Bereits kurz nach dem „Leak“ wurde Kritik laut, Dollfuß mit diesem Konzept „auslöschen zu wollen“ – Stichwort „Cancel Culture“. Dem widerspricht das Projektteam mit mehreren Punkten. Erstens werde durch das Projekt das Museum nicht sang- und klanglos geschlossen, sondern sei über mehrere Jahre Gegenstand von Auseinandersetzungen und Öffentlichkeit; zweitens sei das Geburtshaus selbst baufällig; und drittens deshalb auch nicht als Ausstellungsort geeignet, es ist zudem weder barrierefrei noch ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Eine Neugestaltung vor Ort würde demnach mit großem – auch finanziellem – Aufwand einhergehen. Und ob eine neue Dauerausstellung am selben, peripheren Standort für mehr Frequenz sorgt, sei fraglich.

Ein Abändern oder Aufbrechen des aktuellen Museums verwirft das Projektteam im Konzept: „Obwohl die Ausstellungstexte keine offene Huldigung betreiben, ergibt die Gesamtschau der bestehenden Konzeption doch, dass das derzeitige Museum viel mehr Gedenkstätte für die Person Dollfuß darstellt, als einen Ort der kritischen Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte“. Dass die kritische Auseinandersetzung gefehlt hat, zeigte sich auch beim NÖN-Lokalaugenschein.

Und wie geht’s nach 2028 weiter? Der gesamte Prozess sei ergebnisoffen: Die Erfahrungen daraus sollen 2026 in einem Zwischenbericht verarbeitet werden. Und darin soll in weiterer Folge darüber reflektiert werden, wie es „bis 2028 und darüber hinaus“ weitergehen wird. 2028 endet auch der aktuelle Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Texingtal und der Familie Dollfuß: Das alte Bauernhäuschen – in dem Dollfuß selbst übrigens nur drei Monate lebte – befindet sich in Privatbesitz der Familie.