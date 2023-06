Präsentiert Diskussion über Parkplätze in Persenbeug-Gottsdorf

Christa Kranzl, Gerhard Leeb, Tanja Wesely, Andreas Prehal, Markus Weigl, Wolfgang Moser und Reinhard Grögenauer Foto: Otto Krausam

D ie in die Wege geleitete Dorferneuerung nimmt nun konkrete Formen an. Erste Lösungsvorschläge liegen am Tisch.

Im Vorjahr beschloss die Gemeinde, im Zuge des „Gemeinde 21“ Prozesses, einen Dorferneuerungsprozess in Angriff zu nehmen. Unter Einbindung der Bevölkerung wurden Ideen und Vorschläge zu den Themen Verkehr, Ortskern und Immobilien erarbeitet. In den jeweiligen Projektgruppen waren sowohl Politiker aller Fraktionen sowie Fachleute und Bürger der Gemeinde vertreten. Die Umsetzung übernahm Architekt Andreas Prehal, der die Ergebnisse präsentierte. Zentrale Punkte waren die Verkehrsberuhigung des Ortskerns, samt Leerstandsmanagement, die Aufwertung der Donaulände sowie die künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Areals der ehemaligen Donauuferbahn. In der Rathausgasse etwa soll eine Einbahnregelung sowie eine verkehrsberuhigte Zone entstehen. Im Gegenzug würden jedoch nur mehr rund sechs Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Ableitung des Verkehrs wäre über die Donaulände vorgesehen. Dieses Thema erhitzte die Gemüter der spärlich anwesenden Bevölkerung. Hauptsächlich die geringen Parkmöglichkeiten wurden heftig kritisiert, da sich am Hauptplatz das Rathaus, eine Bank und drei Ärzte befinden. Ebenso stieß die Idee von mehr Verkehr auf der Lände auf wenig Gegenliebe. Der anwesende Architekt und SPÖ-Bürgermeister Leeb versuchten zu deeskalieren: „Es handelt sich hier lediglich um Ideen und Visionen, was davon umgesetzt werden kann, wird man sehen“ erklärt der Ortschef. Einige Anwesende lobten aber auch die Vorschläge und sehen darin eine Aufwertung des Ortes.