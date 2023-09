Schulstreit in Melk: Ist pauschales Kopiergeld erlaubt?

30 Euro pro Schuljahr müssen in der Neuen Mittelschule Melk von jeder Schülerin und jedem Schüler Kopiergeld bezahlt werden. Bereits im Vorjahr sorgte die Pauschal-Gebühr als „Internetgebühr“ für Aufregung. Nach einer NÖN-Anfrage änderte die Stadtgemeinde Melk den Namen von „Internetgebühr“ zu Kopiergeld, die Aufregung über die Gebühr kocht aber wenige Wochen nach Schulstart abermals auf.

In einem Schreiben, welches auch der NÖN vorliegt, weist das Elternforum der Mittelschule auf ein Gespräch mit der Rechtsabteilung der NÖ Bildungsdirektion hin, in welchem das aktuelle Kopiergeld in Frage gestellt wird. Laut Elternforum dürfen Arbeitsmittelbeiträge erhoben werden, wenn dafür eine Abrechnung vorgelegt wird, Pauschalbeträge ohne Abrechnung sind allerdings nicht zulässig. Im Schreiben betont das Elternforum auch, dass die bis zum Vorjahr in der NMS eingehobene Internetgebühr „offenbar nicht rechtskonform“ war. Elternforum sieht

Subvention an StadtMan sieht dadurch eine Subvention an die Stadtgemeinde und stellt ein Rechenbeispiel an und erklärt, dass bei insgesamt 230 Schülerinnen und Schülern in Mittelschule und Polytechnischer Schule etwa 4.600 Euro pro Jahr an Kopiergeld zusammenkommen.

Das Elternforum stellt aber auch ein Rechenbeispiel mit 15 Euro Kopiergeld für Volksschule, Mittelschule und Polytechnische Schule auf. Bei 410 Kindern rechnet das Elternforum mit 12.300 Euro an Einnahmen . Im Vergleich mit den Kosten bei einem Copyshop wären dies pro Jahr 1.200 Kopien pro Schüler.

Das Elternforum stellt aber auch klar , dass man bei der Einhebung des Kopiergeldes nicht direkt den Lehrkräften oder den Direktorinnen die Verantwortung zuschieben will, sondern eher die Gemeinde in der Pflicht sieht.

SPÖ und FPÖ fordern rasche Aufklärung

SPÖ-Gemeinderat John Haas erinnert daran, dass es Gesetze gibt, an die sich auch die Stadtgemeinde Melk halten muss. „Wenn Geld für einen Hafenspitz da ist, muss auch Geld für Kopierpapier da sein. Es geht hier nicht um kleine Beträge wie das gesetzeskonforme Bastelgeld, sondern um künstliche Posten wie die Internetgebühr in der NMS oder das Kopiergeld in der Volksschule. Ich frage mich, auf welcher rechtlichen Basis das geschieht“, ärgert sich Haas.

Er glaubt, dass mit dem Geld die Eltern der Kinder mit ihrem knappen Haushaltsbudgets die Stadtgemeinde durch die Hintertür fördern. „Viele Familien leiden unter der Teuerung, daher muss die Stadtgemeinde als Schulerhalter ihrer Verpflichtung ohne Wenn und Aber nachkommen. Das Rechtsprinzip des unentgeltlichen Schulbesuchs muss auch in Melk umgesetzt werden. Und wo es Beiträge gibt, muss es eine Abrechnung geben“, stellt Haas klar. Ähnlich sieht es FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner: „Ich erwarte mir, dass der Bürgermeister in dieser Angelegenheit gesetzeskonform agiert.“

Aber, was ist gesetzeskonform und ist es das pauschale Kopiergeld? So wirklich sicher dürfte sich darüber wohl keiner der Beteiligten sein. NMS-Direktorin Ingeborg Lechner will den Fall nicht kommentieren, sie verweist direkt an die Bildungsdirektion. Dort geht man davon aus, dass die Unentgeltlichkeit des Schulbesuches an den Schulstandorten entsprechend umgesetzt wird. Die Bildungsdirektion ist allerdings für die Kalkulation und Einhebung von derartigen Beiträgen nicht zuständig – sie verweist im konkreten Fall an die Stadt. Und bei der Stadt? „Aktuell befinden wir uns in Abklärungsphase mit der Bildungsdirektion sowie der Schulgemeinde Melk. Wir bitten daher um Geduld, dass wir uns zu diesem Thema noch nicht näher äußern können“, sagt Bildungsstadträtin Beatrix Leeb (ÖVP).