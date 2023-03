Ehemalige Hypo-Filiale in Melk: Warten auf Genehmigung

Bereits im vergangenen Frühjahr sollte die ehemalige Hypo-Filiale in der Jakob-Prandtauer-Straße abgerissen und an ihrer Stelle ein hochqualitatives Stadthaus zum Wohnen und Arbeiten mit dem klingenden Namen „Stadthaus No. 9“ errichtet werden. Nach der Fertigstellung bietet das „Stadthaus No. 9“ insgesamt 31 Wohneinheiten in der Größe von Zwei- bis Vier- Zimmerwohnungen. Daneben stehen auch zwei Gewerbeflächen zur Verfügung.

Zwar ist knapp ein Jahr nach dem geplanten Baustart das alte Gebäude noch immer nicht abgerissen, allerdings ist das Modell mittlerweile bei der Baubehörde eingereicht. Im Gemeinderat wurde jüngst die Einigung betreffend fehlender Stellplätze sowie der Spielplatzausgabe besprochen. Zwar wird eine Tiefgarage mit Doppeldeckerparkplätzen errichtet, dem Bauträger gelingt es aber dennoch nicht, für alle Wohnungen ausreichend Parkplätze zu schaffen. Aufgrund von 13 fehlenden Pkw-Abstellplätzen muss der Errichter, die NID, knapp 115.000 Euro bezahlen, für den fehlenden Spielplatz sind nochmals 38.480 Euro fällig. Durch die geplante Tiefgarage müssen zusätzlich zwei öffentliche Parkflächen aufgrund der Ein- und Ausfahrt weichen. Die Gemeinde erhält dafür eine Entschädigung von 30.000 Euro.

Weiterhin aufrecht ist ebenfalls die Option der Gemeinde, die Gewerbeflächen im Erdgeschoß zu mieten. War in ersten Gesprächen ein Preis von rund 4.000 Euro pro Quadratmeter die Rede, ist man aktuell bereits bei 5.700 Euro, pro Stellplatz wären weitere 10.000 Euro zu bezahlen.

Wann der genaue Baustart erfolgt, ist aktuell noch offen. Seitens der NOE Immobilien Development GmbH heißt es, dass derzeit noch keine Baugenehmigung vorliegt.

