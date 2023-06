Realitätsnahe Projekte

Unterrichtsprojekte sind ein wichtiger Teil der Ausbildung an der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal. Kürzlich erwarben die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs eine Zusatzqualifikation in der Fachrichtung Wasser- und Kommunalwirtschaft.

Sie besuchten das Gemeindeamt, um die verschiedenen Abläufe kennenzulernen, und absolvierten eine Praxisausbildung in der Wildbach- und Lawinenverbauung. Schulleiter Gerhard Hackl sprach von wichtigen Kernkompetenzen für die Schüler.