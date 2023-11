Microtronics ist Gesamtsieger

Zum 36. Mal wurde der „Karl Ritter von Ghega-Preis“ vergeben. Dieser Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Innovationsprojekte niederösterreichischer Unternehmen und für innovative Entwicklungen von NÖ Forschungseinrichtungen. Zusätzlich wurden in drei weiteren Kategorien die innovativsten Projekte ausgezeichnet.

Aus 28 Einreichungen beim NÖ Innovationspreis setzte sich die Firma Microtronics Engineering GmbH aus Ruprechtshofen für ihr Projekt „Berührungslose Füllstandmessung mit extrem hoher Genauigkeit“ durch.

Für den Gesamtsieg gab es neben dem Preis und der Auszeichnung auch noch ein Preisgeld von 10.000 Euro. Darum geht es beim Projekt von Microtronics: Bei Starkregenereignissen zum Beispiel schwillt der Wasserpegel eines Mischwasserkanals in kürzester Zeit an und fällt wieder ab. Hier sind kurze Messintervalle des Füllstandes von zehn Sekunden gefragt, um kein Ereignis zu verpassen. Der Bluetooth-Radarsensor verfügt über ein gasdichtes Gehäuse ohne Metallteile. Einmal montiert, überträgt das Messsystem die Daten an den Server. Die Installation erfolgt ohne Verkabelung.

„Für uns ist ganz klar: Die größten Wachstumspotenziale liegen in der digitalen Innovation und grünen Transformation, denn ohne Innovation gibt es keine Entwicklung, kein Wachstum und keinen Wohlstand“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.