Auszeichnung für Mitterbauer aus Ybbs

Vor Kurzem fand die Verleihung der Hermes.Wirtschafts.Preise im Rahmen der „Gala-Nacht der Wirtschaft“ mit rund 600 Gästen im großen Festsaal der Wiener Hofburg statt. Das Ziel der Hermes-Partner ist, die sehr erfolgreichen Wirtschaftsleistungen verstärkt im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern.

Das Ybbser Verkehrsunternehmen Mitterbauer konnte sich im sehr weit gefächerten Spektrum österreichischer Dienstleistungsunternehmen durchsetzen und erreichte den ersten Platz in der Kategorie Dienstleistungen.

Um sich für die Verleihung nominieren zu können, musste man Wirtschaftskennzahlen einreichen und wurde danach von einer Jury bewertet. Die Jury hat dann für die neun Kategorien und 30 Unterkategorien den Österreich Sieger gekürt.

„Über die Wirtschaftskennzahlen heraus bin ich der Meinung, dass wir als Dienstleistungsbetrieb mit unserem Team eine top Performance abliefern“, unterstreicht Geschäftsführer Christoph Mitterbauer ihren Erfolg.

Die begehrte Trophäe wurde nach einem kurzen Interview der Geschäftsleitung durch Moderator Andy Knoll in Anwesenheit von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf übergeben.

„Es ist eine besondere Auszeichnung in einem sehr besonderen Rahmen. Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung für die Arbeit unseres gesamten Teams in Ybbs und St. Pölten.“, so die beiden Geschäftsführer Christoph und Franz Mitterbauer.