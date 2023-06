Jauerling: Schulen zeigen künstlerische Ader

Der ,,Jauerlinger Saftladen“ ist ein Projekt gemeinsam mit den neun Schulen im Naturpark Jauerling-Wachau zur Sensibilisierung für regionale Produkte, traditionelle Landschaft und Nachhaltigkeit. Seit dem Jahre 2011 beteiligen sich pro Jahr zwischen 200 und 400 Kinder, Lehrkräfte und Eltern. Sie sammeln Äpfel für 2.000 bis 3.000 Liter Apfelsaft jährlich. Dieser Saft wird den Schulen zur gesunden Jause zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird vom Land NÖ und der EU unterstützt.

In diesem Jahr nahmen an diesem Bewerb 360 Kinder aus allen neun Schulen teil. Die Gewinnerin der Gesamtwertung, Zoreslava Mala, kommt aus der Naturparkschule Volksschule Spitz. Ihr Kunstwerk ziert ab Herbst 2023 die Etiketten der Apfelsaftflaschen. In jeder einzelnen Schule gibt es eine eigene Schulwertung. In der Volksschule Emmersdorf sind dies Lara-Salina Zeller, Lara Buxbaum und Johanna Reiterlechner. Bei der Naturpark-Mittelschule Emmersdorf konnte Paulina Hebesberger den ersten Platz erreichen, gefolgt von Mathilda Bugl und Nicolas Jilek. Das diesjährige Motiv lautete: ,,50 Jahre! Der Naturpark feiert Geburtstag“. In der Naturwerkstatt Jauerling werden die Werke nun ausgestellt.