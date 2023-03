Ybbs: Applaus für Award-Sieger

Nach zwei Jahren Pause war es am vergangenen Freitag in der Ybbser Stadthalle wieder so weit. Die Stadtgemeinde Ybbs verlieh an verdiente Bürgerinnen und Bürger in fünf Kategorien den Applaus-Award. Der Abend wurde vom Männergesangsverein und den Schiffmannspfeifern umrahmt.

Kategorie Wirtschaft. „Als er vor 20 Jahren begonnen hat, sagte er mir, er habe so viele Ideen, er könnte die ganze Herrengasse füllen“, sagt Laudator Herbert Gamsjäger über den diesjährigen Award-Gewinner Franz Höller. Höller, der mit seiner Familie das Gasthaus Mang betreibt. Die Erfolgsgeschichte seines Gasthauses hat Höller auch dem Männergesangsverein zu verdanken, mit dem alles begann und der noch heute Stammgast im Gasthaus ist. „Bei uns ist immer viel los, auch ohne Parkplätze“, schmunzelt Höller. Für Stadtchefin Schachner (SPÖ) ist dabei klar: „Du brauchst keine Parkplätze, du hast dafür nette Nachbarn.“

Kategorie Sport. Es war im Jahr 2004, als der ASK Ybbs wirtschaftlich und sportlich am Boden lag. Damals übernahm Christian Eplinger die Obmannschaft und führte den Verein zu bisher vier Meistertiteln. „Er leitet und packt an. Er ist die Seele des ASK Ybbs“, betont Laudatorin Roswitha Schönbichler. Eplinger bedankte sich in seinen Dankesworten bei seinem Team: „Wir sind 2004 bei null gestartet. Ohne einem Team dahinter wäre das aber nicht möglich.“ Der ASK-Obmann wusste aber nach der Überreichung des Applaus-Awards auch, bei wem er sich abseits seines Teams bedanken musste. „Pez, ich weiß, die Zeit für den ASK geht auf deine Kosten. Ich liebe dich“, sammelte Eplinger bei seiner Frau Pluspunkte.

Kategorie Kunst und Kultur. Eine besondere Freundschaft verbindet Laudator Hans Steiner und den diesjährigen Award-Gewinner in der Kategorie Kunst und Kultur, Wilhelm Knödlstorfer. „Du bist ein exzellenter Kenner der Ybbser Stadtgeschichte und wirst von allen geschätzt“, sagt Steiner über seinen Nachfolger als Award-Gewinner. Der war vom Gewinn sichtlich überrascht: „Ich habe damit nicht gerechnet, ich arbeite ja normal im stillen Kämmerlein.“

Kategorie Gesellschaft, Soziales und Bildung. „Wer schnell hilft, hilft doppelt“, mit diesen Worten kündigt Laudator Robert Nussbaummüller den diesjährigen Sieger Hannes Haberfellner an. Haberfellner begann 1986 beim Roten Kreuz und ist mittlerweile seit 2008 Geschäftsführer des Ybbser Roten Kreuzes. „Jemand, der vorne steht, braucht ein Team, das dahinter steht“, erklärt Haberfellner.

Kategorie Courage/Soziales/ Bildung. „Es gibt in jedem Ort Menschen, die in jeder Notlage helfen und nicht zögern, sich für andere einzusetzen. Veronika Sixtl ist seit Jahren die treibende Kraft bei der Ybbser Feuerwehr“, preist Laudator und Alt-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer die Siegerin des Awards im Bereich Courage, Veronika Sixtl, an. Sie war maßgeblich an der Umsetzung des Buchprojektes 150 Jahre Feuerwehr Ybbs sowie an der Organisation der Massentests beteiligt. „Meine Tochter und ihre Familie haben mir vorgelebt, was Feuerwehr bedeutet und mir damit gezeigt, wie schön es sein kann“, war Sixtl vom Award-Gewinn überrascht. Sie bedankte sich aber auch bei FF-Kommandant Jochen Kupfer und den Kameraden, dass sie sie, als „Spätstarterin“ mit offenen Armen in ihrer Gemeinschaft aufgenommen haben.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.