Bösewicht Attila? Der Hunnenkönig im Fokus auf der Schallaburg

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Reiternomaden in Europa“ wird auf der Schallaburg die Geschichte der Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn beleuchtet. Die Schau rund um die Steppenvölker läuft noch bis 6. November, nächsten Donnerstag steht der wohl berühmteste Anführer der Hunnen im Rampenlicht. Attila, der legendäre Hunnenkönig, gilt allseits als Idealtyp eines Bösewichts. Aber wer bestimmt, was gut und was böse ist?

Darüber diskutieren Ruth Schöffl (UNHCR Österreich) und Stefan Hampl (Vizedekan für Psychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität) mit Moderator Marcel Chahrour am Donnerstag, 15. September, zwischen 10.30 bis 11.30 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise der Schallaburg.

Für das Arkadenhof-Gespräch "Wer die Welt in Gut und Böse sortiert" ist keine Anmeldung erforderlich.

