Mit Thriller-Autor Bernhard Aichners „Luzifer“ startete das niederösterreichische Theaterfest mit einem höllischen Werk in die Saison. Luzifer, der gefallene Engel, lädt Gott zu seinem „Theater des Bösen“ in die Wachauarena ein. Er will sie ein für alle Mal klären, die Gretchenfrage des Stücks: Wer ist Schuld am Bösen in der Welt? Prompt gehen die beiden mit dem Publikum auf Sündenbocksuche.

Und die zwei Widersacher könnten unterschiedlicher nicht sein. Gott (Helmut Bohatsch) will eigentlich nur ein Gläschen Eierlikör und Spaß haben. Ersteren bekommt er auch schnell serviert, sein doch recht selbstgefälliges Grinsen verschwindet aber im Laufe des Stückes aus seinem Gesicht.

Ein Sager im Stift wird zur Schlüsselszene

Luzifer (Kajetan Dick), der nach dem Rauswurf aus dem Paradies immer noch hinkt, hat sich den Theaterabend auch anders vorgestellt. Denn das Böse präsentiert sich in allen Facetten und genauso zeitlos, wie es ist. Wie auf dem Fließband erscheinen sie: Iwan der Schreckliche, Stalin, Dschingis Khan, Mao Zedong. Sie pokern darum, wer die meisten Menschen auf die grausamste Art und Weise getötet hat. Auch die „Bestie von Hannover“, Fritz Haarmann, die mordenden Krankenschwestern, genannt die „Todesengel von Lainz“, oder SS-Offizier Amon Göth, der als morgendliches Ritual vom Balkon seiner Villa aus KZ-Häftlinge erschoss, treten auf die Schrottplatz-Bühne.

Das Böse gibt es aber eben nicht nur im großen Stil – und so wird eine Ehebruch-Szene zum Zünglein an der Waage in der Schuldfrage. Gott zeigt sich liberal und meint, die Ehebrecherin solle mit ihrer Affäre glücklich werden. „Diese Szene ist von einem Ereignis im Stift Melk inspiriert“, erzählt Intendant Alexander Hauer. Pater Wilfried, der dieses Jahr verstarb, hatte einmal während der Messe gesagt, dass man sich trennen sollte, wenn die Liebe in einer Beziehung fehlt. „Das hat damals für Furore gesorgt“, merkt Hauer schmunzelnd an.

Im zweiten Akt mutiert Luzifers „Theater des Bösen“ dann zur Late-Night-Show: Eine Entscheidung muss her. Wer ist wirklich der Böse, Gott oder Luzifer? Die Darsteller auf der Bühne wollen jedenfalls einen Schuldigen – ob dieser in einem weißen oder in einem schwarzen Anzug steckt, entscheidet allerdings jeder im Publikum für sich selbst.

