Schnitzler im Schloss Artstetten

Mit großen Erwartungen kam das Premierenpublikum ins Schlossgewölbe nach Artstetten. Und es wurde nicht enttäuscht. Das Schauspieltrio Mara Koppitsch, Max Mayerhofer und David Czifer lief in dem Stück „Reigen“ – inszeniert von Peter Pausz – zur Hochform auf. Auf keinen Fall gab es seitens der Besucher eine Aufregung darüber so wie bei der Premiere im Jahre 1903, als das Stück verboten und erst 1920 in Berlin uraufgeführt werden konnte.

Neben Themen wie Liebe, Sehnsüchte, Trieb, Sexualität und Verlangen wurde hier eindrucksvoll ein Bild der Gesellschaft gezeichnet. Mayerhofer: „Dynamiken, die wir aus unserem eigenen Leben kennen, werden hier aufgespürt, entlarvt und verhandelt.“ Es eröffneten sich verschiedene Blickwinkel auf Sexualität, Beziehung, Geschlechter und Klassen. Und dabei stellte sich die Frage: „Wie haben diese Begriffe unsere Auffassung von (sexueller) Freiheit im Laufe der Zeit verändert?“

Vorstellung läuft noch bis Oktober

Hausherrin Alix d’Harambure-Fraye konnte zu diesem Premierenabend viele Ehrengäste, so etwa als Vertreter des Landes Niederösterreich Landesrat Martin Eichtinger, in den Gewölben des Schlosses begrüßen. Weitere Vorstellungen finden jeweils donnerstags und samstags (bis 1. Oktober), jeweils um 19 Uhr statt.

