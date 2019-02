Gut 40 Minuten dauerte es alleine, bis der Secret Service die Fotoausrüstung untersucht und die persönlichen Daten überprüft hatte. Dann war es aber so weit: Helmut Fohringer (41) betrat das Weiße Haus in Washington D. C. „Das war natürlich ein Erlebnis. Wann hat man als Österreicher schon die Chance, ins Weiße Haus zu kommen“, schmunzelt Fohringer.

Im Oval Office war Helmut Fohringer hinter der Kamera. Im bekannten Press Briefing Room des Weißen Hauses wechselte der Kirnberger kurz die Perspektive. | A. Melicharek

Als Fotograf für die Austria Presse Agentur (APA) war er einer von zwei Pressefotografen, die die Delegation um Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten in das symbolträchtige Gebäude begleiteten.

„Sicher einer der besten Pressetermine“

Beschaulich war es direkt vor dem Gespräch im berühmten Oval Office aber nicht: In zwei Reihen warteten insgesamt knapp 50 Journalisten, Kameraleute, Tontechniker und Fotografen auf den Einlass in das Büro von US-Präsidenten Donald Trump.

Der Kirnberger Fotograf Helmut Fohringer (rechts) fotografierte Kurz und Trump im Weißen Haus. Fotos: Dragan Tatic, privat | Dragan Tatic, privat

„Auf einmal geht die Tür auf und man muss schauen, wo man bleibt“, beschreibt Fohringer die doch etwas hektischen Szenen. Schließlich galt es, den ersten Besuch eines österreichischen Kanzlers bei einem US-Präsidenten seit 13 Jahren festzuhalten.

Und der Kirnberger war bestens vorbereitet: „Ich habe mir Fotos angesehen, wo bei den Staatsbesuchen Donald Trump, und wo seine Gäste sitzen“, schildert Fohringer, dass das Setting immer das gleiche sei: „Es gibt die beiden Sofas und den Tisch in der Mitte, auf dem immer ein Blumenstock steht. Da hat man rechts die beste Position.“ Als die Türe aufging, lief Fohringer als Zweiter hinein. „Und ich war genau dort, wo ich hinwollte.“ Und das war neben dem rechten Sofa, drei Meter entfernt vom mächtigsten Mann der Welt.

Zu Beginn sei die Anspannung groß gewesen, erzählt Fohringer: „Ich war verantwortlich für die Pressefotos, auf die man in Österreich wartete.“ Spätestens als die ersten beiden Fotos direkt von der Kamera aus dem Oval Office weggeschickt waren, war Fohringer aber entspannter. „Man kennt das Oval Office ja nur aus dem Fernsehen oder Filmen. Aber im Endeffekt ist es auch nur ein Raum“, lacht der Kirnberger APA-Fotograf.

Dass der Besuch im Weißen Haus aber ein Highlight seiner bisherigen Karriere war, steht für Fohringer außer Zweifel: „Es war sicher einer der besten Pressetermine, die ich je gemacht habe.“