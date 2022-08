Hinweise auf weitere Römerfunde an möglichem Hotelstandort in Pöchlarn

Werbung

„Wir müssen in die Tiefe schauen“, sagte ÖVP-Stadtchef Franz Heisler Anfang Juni. Und auf seine Worte folgten Taten: Denn der Untergrund des geplanten Stadthotels im Bereich des alten Rathauses im Gamingerhof wurde auf archäologische Funde untersucht. Dabei kamen Hinweise – etwa Mauerreste – auf römische Besiedlung zutage.

„Die Mauerreste im südlichen Grundstücksbereich sind ein eindeutiges Indiz für weitere römische Spuren in diesem Teil unserer Stadt“, erläutert der Bürgermeister gegenüber der NÖN. Spuren, die man im Vorfeld aber bereits erwartet hatte − immerhin liegt das untersuchte Areal in der Nähe des Kastells Pöchlarn. Zur Erinnerung: Als sich 2021 Archäologinnen und Archäologen in der Rüdigerstraße auf unterirdische Spurensuche begaben, entdeckten sie bei den Grabungsarbeiten zahlreiche Artefakte aus römischer Zeit, unter anderem eine aufwendig verzierte, seltene Öllampe.

Direkte Auswirkungen auf das geplante Stadthotel hätten die Untersuchungen nicht. Wie Heisler berichtet, laufen derzeit nach wie vor Gespräche mit möglichen Betreibern. Man sei in Verbindung mit der möglichen Investorin, der ER SIE ES Bauträger GmbH.

Heisler geht davon aus, dass Archäologinnen und Archäologen den Boden unter dem geplanten Hotelstandort näher unter die Lupe nehmen werden. Bis diese in Pöchlarn ihre Arbeit aufnehmen könnten, wird es aber noch dauern. Schließlich seien tiefere Grabungen nur nach dem Abriss der betroffenen Gebäude möglich. Und die Abbrucharbeiten seien wiederum nur möglich, wenn das Land Niederösterreich grünes Licht gibt. Der Gemeinderat stimmte in seiner Mai-Sitzung mehrheitlich dem Verkauf des rund 2.000 Quadratmeter großen Areals zu, seither wartet man auf die Zustimmung aus St. Pölten.

