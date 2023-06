Pöggstaller Kulturtage: Der nächste Streich folgt sogleich

Nächster Programmpunkt bei den Pöggstaller Kulturtagen ist ein besonderes Sommernachtskonzert in der Kirche St. Anna im Felde. Kammersänger Adrian Eröd stellt hier junge Kolleginnen vor: Martha Matscheko (Sopran) und Anja Mittermüller (Mezzosopran) sowie das 2008 gegründete United Europe Orchestra unter der Leitung von Wolfgang Augustin. Das Konzert beginnt am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr unter dem Motto ,,Das klinget so herrlich“. Es werden Melodien der Opern- und Operettenliteratur aufgeführt. Bei Schönwetter kann man diesen Abend bei einem Gläschen Wein draußen ausklingen lassen.

Kammersänger Adrian Eröd Foto: Nikolaus Karlinsky