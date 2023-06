Bischofstetten/ St. Margarethen: Früher Bahnstrecke, heute Radweg

Rund eineinhalb Jahre dauerten die Planungs- und Bauarbeiten, nun war es soweit: Der neue Radweg entlang der B29 wurde feierlich eröffnet. Dieser neue Abschnitt des Krumpen-Radweges verbindet die Gemeinden Bischofstetten und St. Margarethen an der Sierning (Bezirk St. Pölten-Land). Die beiden Gemeinden haben gemeinsam diese wichtige Verbindung geplant und umgesetzt. Der rund 14 Kilometer lange Radweg ist nun von Mank über Kilb und Bischofstetten bis St. Margarethen an der Sierning durchgängig befahrbar. Als die Krumpe – ursprünglich eine Bahnstrecke – eingestellt wurde, gab es Widerstand gegen das Projekt, 2018 wurde schließlich der Krumpen-Radweg eröffnet. Seither ist der Weg bei Sportlerinnen und Sportlern aller Art beliebt. Rund 385.000 Euro investierten Land und Bund in das Projekt, das mit 550.000 Euro um rund 15 Prozent unter der Kostenschätzung liegt.

Bei der Eröffnung: Silke Dammerer, Werner Nolz, Brigitte Thallauer, Doris Schmidl und Richard Punz (v. l.). Foto: Gemeinde